Топ-новини: "Барселона" вийшла у фінал Кубка Іспанії, фанати "Баварії" наїхали на Зозулю, перемоги "Динамо" та "Шахтаря"

08.02.17 08:57Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 лютого.

  1. "Барселона" зіграла внічию з "Атлетіко" і вийшла у фінал Кубка Іспанії.

  2. "Шахтар" переміг "Дебрецен", Бланко-Лещук знову забив.

  3. Фанати "Баварії" закликали Зозулю забиратись з футболу.

  4. "Динамо" вирвало перемогу в "Осієка".

  5. АПЛ офіційно назвала терміни проведення чемпіонату Англії-2017/18.

  6. Посол України Щерба обговорив з президентом Ла Ліги Тебасом ситуацію навколо Зозулі.

  7. "Дніпро" позбавлений 6 очок за борг перед Даніло.

  8. Тимощук зіграв за новий клуб із Росії, забивши 2 голи.

  9. "Рома" розгромила "Фіорентину" в 23 турі Серії А.

  10. Мілевський забив гол за "Тосно" у матчі проти "Збройовки".

Анонс

Сьогодні 43-й день народження святкує знаменитий український коментатор Денис Босянок. "Футбол 24" у спеціальному матеріалі зібрав найкращі цитати Босянка.

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Среда, 08.02.2017

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