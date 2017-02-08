25.01.17 11:391780
Топ-новини: "Барселона" вийшла у фінал Кубка Іспанії, фанати "Баварії" наїхали на Зозулю, перемоги "Динамо" та "Шахтаря"
|08.02.17 08:57
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"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 лютого.
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 лютого.
"Барселона" зіграла внічию з "Атлетіко" і вийшла у фінал Кубка Іспанії.
"Шахтар" переміг "Дебрецен", Бланко-Лещук знову забив.
Фанати "Баварії" закликали Зозулю забиратись з футболу.
"Динамо" вирвало перемогу в "Осієка".
АПЛ офіційно назвала терміни проведення чемпіонату Англії-2017/18.
Посол України Щерба обговорив з президентом Ла Ліги Тебасом ситуацію навколо Зозулі.
"Дніпро" позбавлений 6 очок за борг перед Даніло.
Тимощук зіграв за новий клуб із Росії, забивши 2 голи.
"Рома" розгромила "Фіорентину" в 23 турі Серії А.
Мілевський забив гол за "Тосно" у матчі проти "Збройовки".
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Сьогодні 43-й день народження святкує знаменитий український коментатор Денис Босянок. "Футбол 24" у спеціальному матеріалі зібрав найкращі цитати Босянка.