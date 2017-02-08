Топ-новини: "Барселона" вийшла у фінал Кубка Іспанії, фанати "Баварії" наїхали на Зозулю, перемоги "Динамо" та "Шахтаря" "Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 лютого. "Барселона" зіграла внічию з "Атлетіко" і вийшла у фінал Кубка Іспанії. "Шахтар" переміг "Дебрецен", Бланко-Лещук знову забив. Фанати "Баварії" закликали Зозулю забиратись з футболу. "Динамо" вирвало перемогу в "Осієка". АПЛ офіційно назвала терміни проведення чемпіонату Англії-2017/18. Посол України Щерба обговорив з президентом Ла Ліги Тебасом ситуацію навколо Зозулі. "Дніпро" позбавлений 6 очок за борг перед Даніло. Тимощук зіграв за новий клуб із Росії, забивши 2 голи. "Рома" розгромила "Фіорентину" в 23 турі Серії А. Мілевський забив гол за "Тосно" у матчі проти "Збройовки". Анонс Сьогодні 43-й день народження святкує знаменитий український коментатор Денис Босянок. "Футбол 24" у спеціальному матеріалі зібрав найкращі цитати Босянка. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама