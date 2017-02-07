Пакьяо поддержал смертную казнь для наркоторговцев

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поддержал в Сенате очень спорный законопроект.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо уже давно в своей стране занимается политикой и на данный момент занимает пост сенатора. Недавно Пакьяо поддержал законопроект о смертной казни торговцев наркотиками.

«Наркоторговцы заслуживают смертной казни. Мы должны занять жесткую позицию против торговли наркотиками. На личном уровне, я могу их простить. Но торговля наркотиками – гнусное преступление, совершаемое не только против отдельных людей, но и против целой нации. Мы не можем игнорировать масштаб проблемы оборота наркотиков в нашей стране», – заявил Пакьяо.

Пакьяо является инициатором сразу трех законопроектов о смертной казни: за наркоторговлю, похищение людей, изнасилование при отягощающих обстоятельствах. Также, по мнению филиппинца, смертная казнь должна осуществляться через повешение.