Обвиненный в нацизме украинец останется в «Бетисе» без права выходить на поле

07.02.17 15:20Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Украинский нападающий Роман Зозуля решил остаться в испанском футбольном клубе «Бетисе» (Севилья).

Форвард отказался от перехода в мадридский «Райо Вальекано», фанаты которого обвинили его в связях с националистическими организациями.

Таким образом, Зозуля останется в распоряжении «Бетиса» до конца сезона, но не сможет выходить на поле в официальных матчах, так как уже был отзаявлен. В текущем сезоне украинец числился в составах «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано».

Зозуля присоединился к «Райо Вальекано» 1 февраля, несмотря на то что болельщики клуба в своем сообществе в Twitter обвинили его в поддержке нацизма. В тот же день мадридцы отказались от аренды украинца и вернули его в «Бетис». Позднее футболисту предложили снова отправиться в «Райо».

Известно, что 27-летний нападающий помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Футболист выставлял на аукцион медаль, полученную им за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра», и обещал направить вырученные средства «на нужды бойцов АТО» (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе). Кроме того, Зозуля на своей странице в социальных сетях выкладывал фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Активные болельщики «Райо Вальекано» традиционно выступают против фашизма и расизма.

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