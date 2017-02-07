«Нико-Баскет» против БК «Мариуполь»: 1:1

07.02.17 13:44Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

В минувшие выходные николаевская команда «Нико-Баскет» в рамках мужского чемпионата страны по баскетболу среди коллективов высшей лиги принимала в спорткомплексе «Надежда» гостей из Мариуполя – БК «Мариуполь».

Первую игру николаевцы выиграли со счётом 82:64, а вторую проиграли - 71:79.

Следует отметить, что команда В.Б. Берестнева перед матчами с мариупольцами усилилась за счёт форварда Максима Никитина, ранее игравшего в БК «Донецк» и «Кривбассе» (201 см, 102 кг, 4,5 очка, 2,3 подбора за 14 минут на площадке).

Именно его активность теперь уже в роли центрового стала решающим фактором победы в первом домашнем поединке над одним из лидеров группы - БК «Мариуполь» (82:64). Новичок уверенно противостоял своим более рослым визави в защите и успешно атаковал кольцо соперников, набрав за 28 минут участия в игре 20 очков, отстав только на одно от основного бамбардира команды своего тёзки Ожегова.

Однако на повторную встречу гости приберегли козырного туза, в роли которого выступил играющий тренер Александр Скутельник - семикратный чемпион Украины в составе мариупольского «Азовмаша».

Несмотря на свои без малого 40 лет, он не уступал молодым соперникам в скорости, а точными дальними бросками сводил на нет преимущество хозяев. Когда же те сосредоточили на нём свои защитные усилия, эстафету наставника перенял Евгений Бумбур, который, не сбив своей нехарактерной для баскетболиста причёски, добыл за игру 27 очков.

Между прочим, у Максима Ожегова столько же. Но общий результат остался в пользу гостей - 71:79.

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