24.01.17 14:451750
Вратарь испанской команды забил победный гол с 80 метров
|07.02.17 10:26
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Испанский голкипер клуба «Посуэло Аларкон» Сальвадор Санчес де Лопе (Сальва) забил гол от своих ворот.
Испанский голкипер клуба «Посуэло Аларкон» Сальвадор Санчес де Лопе (Сальва) забил гол от своих ворот.
Сальва принес своей команде победу над «Вильянуэво-дель-Пардильо» (1:0).
Он произвел удар с расстояния 80 метров.
Мяч пролетел через все поле и попал в ворота.
До этого европейский рекорд 2017 года установил защитник «Зенита» Доменико Кришито. В Товарищеском матче с датским «Оденсе» он забил гол с расстояния 55 метров. Встреча закончилась ничьей (1:1).