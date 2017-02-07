Вратарь испанской команды забил победный гол с 80 метров Испанский голкипер клуба «Посуэло Аларкон» Сальвадор Санчес де Лопе (Сальва) забил гол от своих ворот. Сальва принес своей команде победу над «Вильянуэво-дель-Пардильо» (1:0). Он произвел удар с расстояния 80 метров. Мяч пролетел через все поле и попал в ворота. До этого европейский рекорд 2017 года установил защитник «Зенита» Доменико Кришито. В Товарищеском матче с датским «Оденсе» он забил гол с расстояния 55 метров. Встреча закончилась ничьей (1:1). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама