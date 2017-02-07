Российские легкоатлеты в этом году могут выступить под нейтральным флагом

07.02.17 09:00Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

IAAF запретила менять гражданство спортсменам и назвала условие принятие российской Федерации в свои члены.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) постановил, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до чемпионата мира, который пройдет в августе в Лондоне, восстановлено не будет.

Возвращение российских легкоатлетов на международную арену не под нейтральным флагом невозможно как минимум до ноября, когда, согласно дорожной карте, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) как соответствующего кодексу WADA восстановлен не будет.

До этого момента на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут выступать лишь под нейтральным флагом и только в случае получения специального разрешения от IAAF – сборной России ни на чемпионате Европы в помещении в Белграде, ни на чемпионате мира в Лондоне не будет.

«Дорожная карта четко говорит, что ВФЛА не будет восстановлена, пока в полном объеме не заработает РУСАДА. Если все будет идти согласно плану, РУСАДА будет восстановлена в ноябре 2017 года. Что означает, что мы не рекомендуем восстанавливать ВФЛА до этого момента», – заявил глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен.

Идею российских чиновников, чтобы российские спортсмены выступали под флагом Беларуси, IAAF тоже перекрыла, запретив на время процесс переходов спортсменов из одной страны в другую. Основной целью такого решения называется остановка процесса массовой эмиграции африканских спортсменов в другие страны.

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