В чемпионате Николаевской области по легкой атлетике у Ольги Мындрул два "золота» В манеже Центрального городского стадиона состоялся чемпионат Николаевской области по легкой атлетике в помещении. Результаты победителей. 60 м. Александр Соколов - 6,7 сек, Алина Чуенко - 7,9. 200 м. Иван Ахмедов - 24,1, Ника Дзюба - 29,1. 400 м. Андрей Товт - 52,9, Надежда Павлова - 1:05,4 мин. 800 м. Александр Романовский - 2:09,5, Екатерина Никишина - 2:38,4. Прыжки в высоту. Николай Тимченко - 165 см, Галина Москвич - 170 см. Прыжки в длину. Святослав Черный - 6,41 м, Ольга Мындрул - 4,70 м. Прыжок тройным. Артур Кривчишин - 11,83 м, Ольга Мындрул - 10,86 м. Прыжок с места. Олег Кирьяк - 4,00 м, Юлия Козуб - 3,60 м. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама