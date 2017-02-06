В чемпионате Николаевской области по легкой атлетике у Ольги Мындрул два "золота»

06.02.17 10:19Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В манеже Центрального городского стадиона состоялся чемпионат Николаевской области по легкой атлетике в помещении.

Результаты победителей. 60 м. Александр Соколов - 6,7 сек, Алина Чуенко - 7,9. 200 м. Иван Ахмедов - 24,1, Ника Дзюба - 29,1. 400 м. Андрей Товт - 52,9, Надежда Павлова - 1:05,4 мин. 800 м. Александр Романовский - 2:09,5, Екатерина Никишина - 2:38,4.

Прыжки в высоту. Николай Тимченко - 165 см, Галина Москвич - 170 см.

Прыжки в длину. Святослав Черный - 6,41 м, Ольга Мындрул - 4,70 м. Прыжок тройным. Артур Кривчишин - 11,83 м, Ольга Мындрул - 10,86 м. Прыжок с места. Олег Кирьяк - 4,00 м, Юлия Козуб - 3,60 м.

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