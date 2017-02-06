Шахов забил свой дебютный гол в чемпионате Греции Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов отличился в воротах Астераса. Украинский полузащитник греческого ПАОКа Евгений Шахов отметился забитым мячом в поединке чемпионата Греции против Астераса. Украинец на 28-й минуте сравнял счет в матче (1:1) – сама игра завершилась победой ПАОКа 3:2. Этот мяч стал для украинца четвертым в футболке команды в официальных встречах и дебютным в греческом чемпионате. Добавим, в стартовом составе за Астерас вышел украинец Евгений Селин. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама