23.01.17 13:242390
Шахов забил свой дебютный гол в чемпионате Греции
|06.02.17 08:07
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Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов отличился в воротах Астераса.
Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов отличился в воротах Астераса.
Украинский полузащитник греческого ПАОКа Евгений Шахов отметился забитым мячом в поединке чемпионата Греции против Астераса.
Украинец на 28-й минуте сравнял счет в матче (1:1) – сама игра завершилась победой ПАОКа 3:2. Этот мяч стал для украинца четвертым в футболке команды в официальных встречах и дебютным в греческом чемпионате.
Добавим, в стартовом составе за Астерас вышел украинец Евгений Селин.