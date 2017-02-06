Скоро в Николаеве — Отборочный чемпионат Украины и Всеукраинский турнир по киокушинкай каратэ 11-12 февраля в Николаеве пройдет отборочный чемпионат Украины по киокушинкай каратэ (WKO ShinKyokushinkai) среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин, Всеукраинский турнир юношей, Чемпионат Украины среди ветеранов в разделе «кумите» и «ката». Место проведения (ката): г.Николаев, ул.Лазурная, 18-в. Место проведения (кумите): г.Николаев, ул. генерала Карпенко, 40-а (спортивная школа «Надежда»). Главный судья: Пивень Игорь Александрович (3 дан, г.Николаев) Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама