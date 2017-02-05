Месси побил рекорд Барселоны по голам со штрафного Гол Лионеля Месси в ворота Атлетика стал 27-м, забитым с стандартного положения. Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси в матче чемпионата Испании с Атлетиком установил клубный рекорд. Месси, забив ударом со штрафного, возглавил список бомбардиров сине-гранатовых по этому показателю. Этот гол со стандарта стал для аргентинца 27-м. Таким образом, Месси обошел Роналда Кумана, который в составе каталонцев 26 раз поражал ворота соперника со штрафных ударов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама