22.01.17 13:101670
Месси побил рекорд Барселоны по голам со штрафного
|05.02.17 12:30
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Гол Лионеля Месси в ворота Атлетика стал 27-м, забитым с стандартного положения.
Гол Лионеля Месси в ворота Атлетика стал 27-м, забитым с стандартного положения.
Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси в матче чемпионата Испании с Атлетиком установил клубный рекорд.
Месси, забив ударом со штрафного, возглавил список бомбардиров сине-гранатовых по этому показателю.
Этот гол со стандарта стал для аргентинца 27-м. Таким образом, Месси обошел Роналда Кумана, который в составе каталонцев 26 раз поражал ворота соперника со штрафных ударов.