Рубен Бараха: Какое бы решение не принял Зозуля, его нужно уважать

05.02.17 11:51Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Главный тренер "Райо Вальекано" Рубен Бараха прокомментировал скандал вокруг подписания Романа Зозули из "Бетиса".

"Я – тренер, а потому могу высказывать свое мнение по ситуациям, в которых что-то понимаю. Мы подписали Зозулю, принимая во внимание только спортивные факторы, а все, что возникло после этого, не зависит от меня. Я лишь надеюсь, и об этом сказал президенту, что решение игрока, которое он примет в понедельник, будут уважать. После этого мы оценим ситуацию.

В случае Зозули, я не сомневаюсь ни в игроке, ни в "Райо Вальекано", ни в "Бетисе", – цитирует Бараху ABC de Sevilla.

"Это большой позор для нашего футбола. Игрока дискриминируют за герб его страны". Как испанцы реагируют на скандал вокруг Зозули

Напомним, Роман Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в последние часы трансферного окна. Однако из-за неадекватных действий фанатов-радикалов украинец вернулся в Севилью уже в день подписания контракта. Севильский "Бетис" разъяснил ситуацию с трансфером Зозули и полностью поддержал украинца в своем официальном сообщении.

Агент Зозули рассказал, что будет дальше с игроком сборной Украины. Фанаты "Райо Вальекано" выступили также против украинской армии с ярлыками российской пропаганды о "нацистах".

Известный блогер призвал власть Украины вписаться за Зозулю."Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться, а против ультрас откроют уголовное дело.

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