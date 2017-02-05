Украинка Свитолина выиграла теннисный турнир Taiwan Open

05.02.17 11:07Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Украинка Элина Свитолина выигрывает свой первый титул в сезоне. Первая "ракетка" Украины и стала победительницей турнира Taiwan Open.

В финальном поединке украинка не оставила шансов 71-вой "ракетке" мира китаянке Пэн Шуай 6:3, 6:2. Для того, чтобы выиграть матч, Свитолине понадобилось всего 1 час и 8 минут.

Победа в финале International Taiwan Open принесла украинке $43 тысячи призовых и 280 рейтинговых очков. Это позволило ей закрепиться на 13 месте мирового рейтинга.

Следует отметить, что это уже пятый титул, который Свитолина завоевала на турнирах WTA в одиночном разряде.

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