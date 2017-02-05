Украинский дзюдоист Хомула завоевал бронзу на Кубке Европы

05.02.17 10:18Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В Португалии стартовал борцовский сезон дзюдоистов – в городе Одивелас проходит этап Открытого Кубка Европы.

Приятно, что уже в первый день наши дзюдоисты сумели подняться на подиум. В категории до 73 кг в бронзовом финале встретились два украинца и Артем Хомула победил Александра Кошеляка, завоевав первую медаль для украинского дзюдо в новом сезоне.

Отметим также успешное выступление еще одного украинца в категории до 66 кг Геворга Хачатряна, который дошел до полуфинала, но два поражения оставили его без медали.

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