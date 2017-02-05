Боец ММА задушил соперника до потери сознания

Вечер боев без правил Tachi Palace Fights 30 в США едва не закончился трагедией. Поединок между Сергио Гьонессой и Кастла Уильямса завершился ожидаемо победой более опытного Гьонесса, на счету которого до этой схватки было 10 побед в 28 поединках против всего четырех побед у Уильямса.

Но проблема в том, что во время приема удушения Уильямс потерял сознание. Хоть и редко, но такие ситуации случаются и в таком случае арбитр останавливает схватку, но тут судья ошибся, не останавливая Сергио, который продолжал душить соперника, который был без сознания. Неизвестно, сколько пробыл без создания Уильямс (предположительно около 20 секунд), но промедление судьи едва не закончилось его смертью.