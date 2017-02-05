Николаевские саблисты Богдан Платонов и Юрий Цап выступили на этапе кубка мира в Италии

05.02.17 10:36Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

В субботу в Падуе (Италия) состоялся этап кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин.

«Золото» у венгра Андраша Шатмари, который в финале победил иранца Мойтабу Абедини со счетом 15:12. Лучший результат среди украинцев у одессита Андрея Ягодки, который в четвертьфинале уступил Шатмари и в итоговой классификации стал восьмым. Николаевцы Богдан Платонов и Юрий Цап не сумели преодолеть сито квалификации и разместились на 117-м и 166-м местах соответственно.

Фехтование. Сабля. Этап кубка мира. Мужчины. Падуя. 4 февраля. 1. Андраш Шатмари (Венгрия). 2. Мойтаба Абедини (Иран) 3. Юнгван Ким (Южная Корея). 3. Сангук Ох (Южная Корея) ...8. Андрей Ягодка (Украина). 36. Дмитрий Пундик (Украина). 57. Алексей Стаценко (Украина). 117. Богдан Платонов (Украина, Николаев). 160. Евгений Стаценко (Украина). 166. Юрий Цап (Украина, Николаев). Всего 184 участника.

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