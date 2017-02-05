22.01.17 13:101670
Буркіна-Фасо перемогла Гану та стала бронзовим призером КАН-2017
|05.02.17 09:35
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Буркіна-Фасо в матчі за 3 місце КАН-2017 несподівано перемогла Гану та стала бронзовим призером турніру.
Буркіна-Фасо в матчі за 3 місце КАН-2017 несподівано перемогла Гану та стала бронзовим призером турніру.
Значно активніше виглядала збірна Гани на початку матчу. Текпетей міг відкривати рахунок, але м'яч після удару влучив у поперечку. Після цього моменти з'явилися у Буркіна-Фасо, однак реалізувати їх у голи гравці не змогли.
Другий тайм проходив на зустрічних курсах, однак фартовішими виявилися саме гравці Буркіна-Фасо. Єдиний гол в матчі забив Ален Траоре вже в самому кінці зустрічі. Траоре наважився на сильний удар зі штрафного та влучив у дальній кут воріт.
Гана намагалася перевести гру в овертайм, однак всі намагання виявилися марними. Таким чином, Буркіна-Фасо – бронзовий призер КАН-2017.
КАН-2017. Матч за 3 місце
Буркіна-Фасо – Гана – 1:0
Гол: Траоре, 89.