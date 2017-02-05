Буркіна-Фасо перемогла Гану та стала бронзовим призером КАН-2017

Буркіна-Фасо в матчі за 3 місце КАН-2017 несподівано перемогла Гану та стала бронзовим призером турніру.

Значно активніше виглядала збірна Гани на початку матчу. Текпетей міг відкривати рахунок, але м'яч після удару влучив у поперечку. Після цього моменти з'явилися у Буркіна-Фасо, однак реалізувати їх у голи гравці не змогли.

Другий тайм проходив на зустрічних курсах, однак фартовішими виявилися саме гравці Буркіна-Фасо. Єдиний гол в матчі забив Ален Траоре вже в самому кінці зустрічі. Траоре наважився на сильний удар зі штрафного та влучив у дальній кут воріт.

Гана намагалася перевести гру в овертайм, однак всі намагання виявилися марними. Таким чином, Буркіна-Фасо – бронзовий призер КАН-2017.

КАН-2017. Матч за 3 місце

Буркіна-Фасо – Гана – 1:0

Гол: Траоре, 89.