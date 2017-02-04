Кличко во Флориде начал готовиться к бою с Джошуа [видео]

04.02.17 15:21Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Спортсмен не выходил на ринг больше года.

Украинский супертяж Владимир Кличко показал, как готовится к бою против британского чемпиона по версии IBF Энтони Джошуа.

На видео Кличко работает с гантелями в боксерском зале во Флориде.

Поединок запланирован на 29 апреля и пройдет на лондонском "Уэмбли". Все 90 тысяч билетов уже проданы. Это стало зрительским рекордом.

На момент боя украинцу будет уже 41 год. Перед боем он уже признался, что еще через три года Джошуа для него будет слишком хорош, поэтому именно сейчас самое время, чтобы провести этот поединок.

"Конечно, это была стрессовая ситуация - не мочь боксировать, потому что противоположная сторона (Тайсон Фьюри) снова и снова отменял поединок. Но я успел восстановиться. Время принесло мне пользу: физически и, прежде всего, психологически".

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Суббота, 04.02.2017

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