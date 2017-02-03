«Гамбург» - «Байер» 03.02.2017: Прогноз, трансляция матча, ставки букмекеров

На «Фолькспаркштадионе» 3 февраля «Гамбург» примет леверкузенский «Байер». Команды встретятся в рамках 19 тура немецкой Бундеслиги. Матч на домашнем поле «Гамбурга» начнется в 22:30 мск.

«Гамбург» - «Байер»: анонс матча 3 февраля 2017

Победа в этом матче позволит «Гамбургу» поняться выше в турнирной таблице. Ведь по итогам уже прошедших игр они занимают лишь 17 место. Можно считать, что «Гамбург» откровенно провалил первую половину сезона. Чтобы изменить ситуацию, руководство клуба даже сменило главного тренера.

Леверкузенский «Байер» играет несколько успешнее. Но, тем не менее, и ему эта победа не менее важна, ведь пока в турнирной таблице команда занимает скромное девятое место, которое не дает путевки не только в Лигу чемпионов, но и в Лигу Европы.

Статистика, «Гамбург» - «Байер», 3 февраля 2017

На счету «Гамбурга» сейчас три победы, четыре ничьи и одиннадцать поражений. Первую победу в чемпионате клубу удалось вырвать в декабре прошлого года в матче против «Дармштадта (2:0). Но за этой победой последовали два поражения. Подопечные Маркуса Гисдоля проиграли «Вольфсбургу» (0:1) и «Ингольштадту» (1:3).

А вот подопечным Роджера Шмидта удалось одержать семь побед в 18 матчах. Трижды они сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Кстати, клуб выступает достаточно результативно. Только в двух встречах «Байер» не забил ни одного мяча.

Прогноз на матч ««Гамбург» - «Байер» 3 февраля 2017

Сейчас среди травмированных у «Гамбурга» значатся Пьер-Мишель Ласогга, Рене Адлер и Арон Хунт. Японский защитник Готоку Сакаи не выйдет на поле из-за перебора желтых карточек.

Вероятнее всего из-за травмы не сыграет за «Байер» сегодня Александр Драгович. Также под вопросом участие в матче Ларса Бендера, Штефана Кисслинга, Кевина Фолланда и Дэнни Да Косты.

Ставки букмекеров

Букмекеры, что шансы на победу «Байера» выше. Ставки принимают по таким коэффициентам победа «Байера» — 2,05, победа «Гамбурга» — 3,80, ничья – 3,60. Но то, что матч будет насыщенным, уверены все. Ведь хозяева будут бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе, а гости – за попадание в еврокубки.

Онлайн-трансляцию игры будет вести портал livesport.ws.