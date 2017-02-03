Роналду и Месси стали самыми высокооплачиваемыми спортсменами 2016 года

03.02.17 13:16Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за прошлый год.

Первое место занял нападающий Реала Криштиану Роналду – 88 миллионов долларов. Звездный португальский футболист заработал 56 млн доходов в клубе, и 32 миллионов за счет рекламных спонсоров.

Вторую позицию рейтинга занял нападающий Барселоны Лионель Месси с почти 82 миллионами долларов. Зарплата и премии аргентинца в клубе составили 53 миллиона, плюс за рекламу футболист получил 28 миллионов.

Третье место в списке за баскетболистом ЛеБроном Джеймсом – 77,2 миллиона долларов, из которых реклама принесла ему 54 миллиона долларов.

Топ-10 рейтинга Forber выглядит следующим образом:

  1. Криштиану Роналду (футбол) – 88 млн долларов

  2. Лионель Месси (футбол) – 82 млн долларов

  3. Леброн Джеймс (баскетбол) – 77,2 млн долларов

  4. Роджер Федерер (теннис) – 67,8 млн долларов

  5. Кевин Дюран (баскетбол) – 56,2 млн долларов

  6. Новак Джокович (теннис) – 55,8 млн долларов

  7. Сэм Ньютон (американский футбол) – 53,1 млн долларов

  8. Фил Микельсон (гольф) – 52,9 млн долларов

  9. Джордан Шпиц (гольф) – 52,8 млн долларов

  10. Коби Брайант (баскетбол) – 50 млн долларов

Из других моментов отметим, что на 11 месте в рейтинге находится гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон с доходом 46 млн долларов, тогда как чемпион мира немец Нико Росберг только 98-й с доходом 21 млн долларов.

Лучшим из боксеров стал Флойд Мейвезер, занявший 16-е место с доходом 44 млн долларов. Также из боксеров в рейтинге присутствуют Мэнни Пакьяо (63-е место) и Сауль Альварес (92-е место). Звезда ММА Конор Макгрегор находится на 87-й позиции с доходом 22 млн долларов.

Удивило высокое 29-е место японского теннисиста Кея Нисикори, который заработал 30 млн долларов из общего дохода 33,5 млн долларов и из своих коллег оказался ниже только Федерера и Надаля, тогда как первая ракетка мира британец Энди Маррей на 74-м месте с доходом 23 млн долларов.

Из легкоатлетов лучшим в рейтинге стал ямайский спринтер Усэйн Болт, заработавший 32,5 млн долларов, но опять же из них 30 млн долларов – это реклама.

Из женщин лучшей стала теннисистка Серена Уильямс, которая заработала 28,9 млн долларов, из которых 8,9 млн долларов составил доход от побед, остальное – рекламные выплаты.

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