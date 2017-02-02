Андрей Шевченко: "Зозуля стал заложником политических интриг"

Главный тренер сборной Украины высказался в поддержку футболиста от имени всей национальной команды

Андрей Шевченко выразил поддержку футболисту Роману Зозуле, трансфер которого в клуб "Райо Вальекано" фактически не состоялся из-за радикально настроенных болельщиков клуба. Заявление Шевченко опубликовано на официальном сайте ФФУ:

"Мы, игроки и тренеры национальной сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули. Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком.

Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы.

Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и сборной Украины"/