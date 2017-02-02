Украинские медалистки Олимпиады-2012 получат щедрые призовые

Украинские легкоатлетки получили бронзовую медаль после того, как россиянок лишили серебра из-за допинга.

Украинские легкоатлетки Ольга Земляк, Алина Логвиненко, Анна Рыжикова и Наталья Пигида стали бронзовыми призерками Олимпиады-2012 по решению МОК.

Медаль в эстафете 4х400 метров была получена после того, как у одной их российских легкоатлеток была выявлена положительная допинг-проба. Таким образом, Россия лишилась серебряной медали, а Украина получила бронзовую.

Как и все медалисты Олимпиады, спортсменки получат государственные премии – по 55 тысяч долларов.