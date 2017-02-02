20.01.17 07:171370
Украинские медалистки Олимпиады-2012 получат щедрые призовые
|02.02.17 18:40
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Украинские легкоатлетки получили бронзовую медаль после того, как россиянок лишили серебра из-за допинга.
Украинские легкоатлетки получили бронзовую медаль после того, как россиянок лишили серебра из-за допинга.
Украинские легкоатлетки Ольга Земляк, Алина Логвиненко, Анна Рыжикова и Наталья Пигида стали бронзовыми призерками Олимпиады-2012 по решению МОК.
Медаль в эстафете 4х400 метров была получена после того, как у одной их российских легкоатлеток была выявлена положительная допинг-проба. Таким образом, Россия лишилась серебряной медали, а Украина получила бронзовую.
Как и все медалисты Олимпиады, спортсменки получат государственные премии – по 55 тысяч долларов.