Боксер получил ведром по голове после победы нокаутом

Вечер бокса в Монреале отметился неожиданной победой гостевого боксера и массовой дракой.

Канадец Брэндон Кук после победы нокаутом в Монреале над местным боксером Стивеном Батлером наверняка задумался о том, что ему как победителю достанутся аплодисменты местной публики.

Но вместо этого в него полетели разные предметы, одним из них было ведро со льдом, которое прилетело в голову победителю боя. После этого в зале возникла еще и массовая драка.