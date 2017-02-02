НХЛ: Вашингтон победил Бостон, победы Миннесоты и Лос-Анджелес В регулярном чемпионате НХЛ прошли 3 матча. Вашингтон – Бостон 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Шайбы: 03:06 Оши – 19 (Бэкстрем) – 1:0; 13:34 Бэкстрем – 14 (Нисканен, Оши) – 2:0; 18:46 Маршан – 22 (Бержерон, Патрнак – больш.) – 2:1; 22:49 Маршан – 23 (Спунер, Пастрнак – больш.) – 2:2; 39:45 Овечкин – 25 (Нисканен, Бэкстрем – больш.) – 3:2; 43:29 Коннолли – 9 (Орлов, Кузнецов) – 4:2; 55:53 Кузнецов – 11 (Уилсон) – 5:2; 58:29 Крейчи – 13 (Пастрнак, Маршан) – 5:3 Вратари: Холтби – Раск Броски: 22 (6+8+8) – 33 (9+8+16) Три звезды: Бэкстрем (В), Конноли (Б), Маршан (Б) Калгари – Миннесота 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) Шайбы: 04:26 Чиассон – 8 (Беннетт, Верстиг) – 1:0; 08:09 Монахэн – 17 (Гудро, Брауэр – больш.) – 2:0; 32:40 Зукер – 16 (Гранлунд) – 2:1; 46:19 Монахэн – 18 (Уайдмэн, Броди – больш.) – 3:1; 47:32 Энгелланд – 2 (Стэйджен) – 4:1; 53:47 Ферлан – 7 (Энгелланд) – 5:1 Вратари: Эллиотт – Дуник Броски: 36 (9+16+11) – 29 (13+10+6) Три звезды: Монахэн, Эллиотт, Энгелланд (все – Калгари) Лос-Анджелес – Колорадо 5:0 (3:0, 0:0, 2:0) Шайбы: 00:47 Габорик – 6 (Копитар, Браун) – 1:0; 07:15 Картер – 25 (Маззин, Даути – больш.) – 2:0; 17:42 Картер – 26 (Сетогучи) – 3:0; 44:11 Браун – 7 (Доуд, Гравел) – 4:0; 50:46 Кинг – 6 – 5:0 Вратари: Будай – Мартин Броски: 40 (11+16+13) – 22 (6+10+6) Три звезды: Браун, Будай, Картер (все – Лос-Анджелес) Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама