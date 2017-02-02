НХЛ: Вашингтон победил Бостон, победы Миннесоты и Лос-Анджелес

02.02.17 09:00Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

В регулярном чемпионате НХЛ прошли 3 матча.

Вашингтон – Бостон 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Шайбы: 03:06 Оши – 19 (Бэкстрем) – 1:0; 13:34 Бэкстрем – 14 (Нисканен, Оши) – 2:0; 18:46 Маршан – 22 (Бержерон, Патрнак – больш.) – 2:1; 22:49 Маршан – 23 (Спунер, Пастрнак – больш.) – 2:2; 39:45 Овечкин – 25 (Нисканен, Бэкстрем – больш.) – 3:2; 43:29 Коннолли – 9 (Орлов, Кузнецов) – 4:2; 55:53 Кузнецов – 11 (Уилсон) – 5:2; 58:29 Крейчи – 13 (Пастрнак, Маршан) – 5:3 Вратари: Холтби – Раск Броски: 22 (6+8+8) – 33 (9+8+16) Три звезды: Бэкстрем (В), Конноли (Б), Маршан (Б)

Калгари – Миннесота 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 04:26 Чиассон – 8 (Беннетт, Верстиг) – 1:0; 08:09 Монахэн – 17 (Гудро, Брауэр – больш.) – 2:0; 32:40 Зукер – 16 (Гранлунд) – 2:1; 46:19 Монахэн – 18 (Уайдмэн, Броди – больш.) – 3:1; 47:32 Энгелланд – 2 (Стэйджен) – 4:1; 53:47 Ферлан – 7 (Энгелланд) – 5:1 Вратари: Эллиотт – Дуник Броски: 36 (9+16+11) – 29 (13+10+6) Три звезды: Монахэн, Эллиотт, Энгелланд (все – Калгари)

Лос-Анджелес – Колорадо 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 00:47 Габорик – 6 (Копитар, Браун) – 1:0; 07:15 Картер – 25 (Маззин, Даути – больш.) – 2:0; 17:42 Картер – 26 (Сетогучи) – 3:0; 44:11 Браун – 7 (Доуд, Гравел) – 4:0; 50:46 Кинг – 6 – 5:0 Вратари: Будай – Мартин Броски: 40 (11+16+13) – 22 (6+10+6) Три звезды: Браун, Будай, Картер (все – Лос-Анджелес)

Похожие новости

07.01.15 13:06В Бостоне вскрыли "капсулу времени" конца XVIII века

11.05.14 07:21Москва и Вашингтон заключили тайный пакт о разделе Украины?

21.04.13 11:35Семья жены погибшего брата Царнаева просят СМИ уважать право на личную жизнь

20.04.13 13:22Американцы гордятся своими бдительными гражданами и эффективностью полиции

16.04.13 11:05Взрывы в Бостоне стали первым терактом в США после 11 сентября

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 02.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:28Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]

20:40Возле Николаевской ОГА установили пункт сбора помощи жителям Авдеевки

20:24В Одессу прибыла одна из главных реликвий Святой горы Афон – мощи Святого Пантелеймона

20:15В зоне АТО погибли двое военных

20:12Маккейн призвал Трампа дать Украине оружие

20:00Вопрос о николаевских дорогах - решать на уровне правительства

19:52В Николаеве водителя мусоровоза ударило током

19:43Снова 5 лет: Деева озвучила новое «покращення» для украинских водителей

19:29В НБУ рассказали, как отличить поддельные 500 гривен

19:18Андрей Шевченко: "Зозуля стал заложником политических интриг"

19:03Специалисты служб по делам детей провели вечерние профилактические рейды

19:03В Украине падает производство молокопродуктов

18:56Будут ли николаевские школьники питаться качественной пищей?

18:50Какая постель теперь будет в купейных вагонах

18:46В Корабельном районе демонтировали 14 незаконных рекламных средств

18:45Увага! Зміна погодних умов в Миколаївській області

18:40Украинские медалистки Олимпиады-2012 получат щедрые призовые

18:37Путин обвинил Киев в "вышибании денег" у Запада

18:30Чиновник пытался вывести из госсобственности 62 га земли вблизи Львова

18:29В Viber стали доступны самоуничтожающиеся сообщения

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 07:171370

В Нью-Йорке проходит митинг против Трампа

20.01.17 07:341440

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

20.01.17 07:451540

«Макдональдс» впервые за 50 лет изменит рецепт приготовления «Биг-мака

20.01.17 08:001640

Курс валют на 20 января

Самые читаемые

25.01.17 09:2213150

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418350

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475860

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255750

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама