Агент Зозули: "Называть герб Украины неонацистским символом – это удар по всей стране"

01.02.17 21:00Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Ультрас "Райо Вальекано" вынудили клуб отказаться от футболиста. Зозуля в футболке, которая стоила ему работы в "Райо Вальекано"

Украинский форвард Роман Зозуля менее суток пробыл в расположении "Райо Вальекано".

Вчера вечером стало известно, что "Бетис" отдает футболиста в аренду "Райо Вальекано". Тут же взбунтовались ультрас мадридского клуба. Они обвинили Зозулю в нацизме – и потребовали, не подписывать игрока. Поводом стала футболка с тризубом, в которой Зозуля прилетел в Испанию еще прошлым летом.

Тем не менее, сегодня утром "Райо Вальекано" объявил о заключении контракта с украинцем. А Зозуля заявил, что он не нацист, а всего лишь поддерживает украинскую армию. Но объяснение Романа не остудило горячие фанатские головы. И уже после обеда "Райо Вальекано" пошел на попятную – и отказался от футболиста.

  • Видите как получается, некоторым радикальным людям кажется, что издалека им лучше видно, что на самом деле происходит в Украине. И что они лучше знают, правильно или неправильно поступает Рома, помогая нашим военным.

Ну, а называть герб Украины неонацистским символом, это вообще удар не только по Роме, но и по всей стране. Очень обидно, что все так произошло, – рассказал нам агент футболиста Владимир Кузьменко.

  • Так Зозуля вернулся в "Бетис"?

  • А это еще неизвестно – еще ничего не закончилось. Ситуация сложилась патовая: Рома не может играть ни там, ни там. Но для меня сейчас самое главное, чтобы у него все было хорошо, и чтобы с ним ничего не произошло. Поэтому перехода в "Райо" точно не будет. Так, как они его приняли… Если бы мы знали заранее, что такое может быть, то и разговора бы об этом переходе не заводили. И для меня, и для Ромы это стало полной неожиданностью. Я много чего видел, но такое.

  • А что именно было?

  • Мы с Ромой приехали в офис "Райо". Около входа уже стояли несколько болельщиков – три или четыре человека.

Но потом появились еще человек 20. Начали выкрикивать разные неприятные вещи в его адрес. Рома хотел выйти с ними поговорить, объясниться, я тоже пытался выяснить, в чем причина. Но они вообще никого и ничего не хотели слушать, продолжали обзывать его разными словами.

Дошло до того, что вышел президент клуба, и они поставили ультиматум: "Он или мы". Руководству "Райо" эта ситуация тоже была очень неприятна, им было неудобно, что так произошло, но они дали понять, что сделать ничего не могут.

И я просто забрал Рому, и мы уехали. Со стороны "Бетиса" уже сказали: "Возвращайтесь – и все". Для них тоже главное, чтоб человек себя чувствовал уверенно, и чтобы произошедшее никак не повлияло на психику игрока.

  • И что теперь?
  • У меня есть партнер, который ведет переговоры с испанской федерацией – трансферное окно уже закрыто, но наш случай форс-мажорный, поэтому мы хотим найти какой-то компромисс, выход из положения.

Кроме того, пытаемся сейчас связаться с украинской Федерацией и уточнить, когда у него закончился контракт с "Днепром". По закону, если у него контракт закончился до 30 июня прошлого года, то у него будет возможность быть заявленным за какой-то третий клуб. Но, конечно, если испанская федерация даст разрешение.

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Среда, 01.02.2017

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