Променявшая Украину на Россию легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

01.02.17 20:00Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Подобные заявки уже отправлены в IAAF от более чем 30 спортсменов

Копьеметательница Вера Ребрик направила индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах. Об этом сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

Подобные заявки уже отправлены в IAAF от более чем 30 спортсменов. Напомним, что Ребрик в составе Украины становилась чемпионкой Европы 2012 года. Однако после аннексии Крыма перекрасилась в "триколор" и стала выступать за команду страны-агрессора.

Похожие новости

30.01.17 12:48Украинская сборная по биатлону решила не слушать гимн РФ и сошла с пьедестала (видео)

12.01.17 07:46"Шахтер" переедет в Харьков

22.10.16 20:37Игорь Жданов принял участие в работе Всемирного форума спорта и культуры в рамках подготовительных мероприятий в Токио 2020

05.10.11 21:30В Николаеве состоится ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Адреналин»

28.05.09 08:05Триумф николаевских кикбоксерок: золото, евро, фейерверки

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 01.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Агент Зозули: "Называть герб Украины неонацистским символом – это удар по всей стране"

20:30Рынок легковых авто в Украине в январе вырос на 54%

20:15Россия «отгораживается» от Беларуси

20:00Променявшая Украину на Россию легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

19:50Глава ОГА Савченко за три месяца купил внедорожник, квартиру в Николаеве и продал недвижимости на 19 миллионов

19:45Фермеры готовят «тракторный марш» на Москву

19:30Боевики атаковали сотрудников ООН в Западной Африке: пять человек погибли

19:15Николаевский депутат от «БПП» унизил жителей Донбасса, заявив, что название их региона произошло от ругательства

19:00The Washington Post: Трамп вступил в должность, в Украине падают ракеты

18:45Тройное ДТП в центре Николаева: возле СБУ столкнулись "Шевроле", "Хюндай" и "Шкода"

18:35В зоне АТО погиб николаевский солдат – у него остались четверо детей

18:30Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

18:15В Николаеве задержали отморозка, который забил до смерти стулом 50-летнего мужчину

18:00В Черном море российские военные обстреляли самолет Военно-морских сил Украины

17:50Смерть в утробе: преступная халатность врачей на Николаевщине

17:45АМКУ признал ГКП «Николаевводоканал» монополистом и оштрафовал почти на 70 тысяч гривен

17:30Кабмин откажется повысить пенсионный возраст в Украине – Рева

17:15Ученые: чтобы избежать смертельных заболеваний, нужно жить в горах

17:00Очередной отряд николаевских спецназовцев отправился в зону АТО

16:50Николаевские журналисты возмущены поведением председателя ОГА Савченко

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.01.17 21:131400

«Украинский десант». Названы имена политиков, которые поедут на инаугурацию Трампа

18.01.17 21:261710

Как на Крещение окунуться в ледяную воду и не навредить себе: главное правило для николаевцев - пить перед купанием нельзя!

18.01.17 21:331290

Надежда Савченко заявила, что умеет хранить государственную тайну

18.01.17 21:461420

Крещенское волшебство сохранит красоту и исполнит желания: готовимся к празднику

Самые читаемые

25.01.17 09:2212910

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417970

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475690

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255470

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама