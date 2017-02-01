МФК "Николаев" на сборах забил 9 голов команде из Словакии

01.02.17 11:42Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

МФК «Николаев» на сборах в закарпатской Поляне дважды выиграл в товарищеских матчах.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу МФК. «Корабелы» со счетом 3:1 обыграли аматорский клуб «Минай» (Ужгород), в составе которого играют Михаил Кополовец и Олег Допилка. Тренирует эту ужгородскую команду экс-«корабел» Николай Гибалюк.

В составе МФК на поле появились Майборода, Чумак, Сартина, Назаренко, Павлов, Берко, Бессалов, Кошелюк, Батюшин, Дударенко, Ковалёв, Морис Пакоме, Алексанов, Шаврин, Саркисян, Муховиков и Булычев.

Победу «Николаеву» принесли точные удары Вадима Шаврина, Мориса Пакоме и Сергея Алексанова. «Минай» смог ответить на это голом Кополовца, кроме того, Сартина не реализовал пенальти.

А 31 января николаевцы со счетом 9:2 обыграли команду «Собранце», играющую в третьем дивизионе чемпионата Словакии. Как написал на своей странице в «Facebook» главный тренер николаевцев Руслан Забранский, по три мяча забили Ковалев и Морис, два гола «положил» Шаврин и еще одним мячом отличился Батюшин.

3 февраля «корабелы» померяются силами с «Вересом» из Ровно. Матч состоится во Львове, на стадионе «Сокол». Начало игры в 13:00.

Первый контрольный матч в Николаеве будет сыгран уже 11 февраля. На искусственном поле Центрального городского стадиона МФК сыграет против второлиговой команды «Балканы» (Одесская область). Начало встречи в 13:00.

Похожие новости

07.01.17 18:00Григорий Лепс на фестивале «Рождество на Роза Хутор 2017» показал первую жену

17.08.15 11:02Немецкий аналитик видит единственный вариант для Украины на Донбассе

10.01.13 10:27Курению – бой, но перед этим перекурим

13.02.10 13:49Николаевская область будет закупать сахар не в Госрезерве, а у частного предприятия

19.01.09 14:27МФК «Николаев»: под знаком «Тельца»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 01.02.2017

Закругление верхнее-левое

14:35Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня для проведения ремонта инфраструктуры в Авдеевке

14:30Около 900 сотрудников Госдепа подписали меморандум против миграционной политики Трампа

13:48Николаевские дороги: деньги на ветер?

13:34Савченко о покушении на директора похоронного бюро

13:22Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Николаевщине не превышает уровень эпидемического порога

13:15Ситуация с новым городским кладбищем - жители Кульбакино протестуют

12:50Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

12:34Донецк остался без воды из-за обстрелов

12:29В БСМП прооперировали Дмитрия Макса — извлекли 1 пулю от травмата

12:24Коммерсанты на Николаевщине чуть не сорвали инвестпроект на 300 млн евро

12:19Старый Николаев: 52 факта о родном городе

11:53В Китае увеличится количество вакансий для украинцев

11:46Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала 49 тысяч геев

11:42МФК "Николаев" на сборах забил 9 голов команде из Словакии

11:38Из-за аварии крейсера США в Японии возникла угроза экологической катастрофы

11:35Народные приметы на февраль

11:09В Николаеве стреляли в директора похоронного бюро

11:04Как улучшить иммунитет?

10:59В новом директоре николаевской "Укрпочты" видят агента Кремля

10:58Какой сегодня церковный праздник: 1 февраля - День памяти преподобных Макария Великого и Саввы Сторожевского

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.01.17 14:382370

В Украине запускается новая услуга дистанционной поддержки семей с аутистами «Наша Дитина»

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

18.01.17 14:571170

Николаевские спасатели провели рейд по заброшенным домам, где могут обитать бомжи

18.01.17 15:161280

СБУ разрешила Королевой приехать в Киев похоронить бабушку

18.01.17 15:281320

Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Николаевщины

Самые читаемые

25.01.17 09:2212850

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417890

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475650

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255420

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама