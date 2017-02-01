МФК "Николаев" на сборах забил 9 голов команде из Словакии

МФК «Николаев» на сборах в закарпатской Поляне дважды выиграл в товарищеских матчах.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу МФК. «Корабелы» со счетом 3:1 обыграли аматорский клуб «Минай» (Ужгород), в составе которого играют Михаил Кополовец и Олег Допилка. Тренирует эту ужгородскую команду экс-«корабел» Николай Гибалюк.

В составе МФК на поле появились Майборода, Чумак, Сартина, Назаренко, Павлов, Берко, Бессалов, Кошелюк, Батюшин, Дударенко, Ковалёв, Морис Пакоме, Алексанов, Шаврин, Саркисян, Муховиков и Булычев.

Победу «Николаеву» принесли точные удары Вадима Шаврина, Мориса Пакоме и Сергея Алексанова. «Минай» смог ответить на это голом Кополовца, кроме того, Сартина не реализовал пенальти.

А 31 января николаевцы со счетом 9:2 обыграли команду «Собранце», играющую в третьем дивизионе чемпионата Словакии. Как написал на своей странице в «Facebook» главный тренер николаевцев Руслан Забранский, по три мяча забили Ковалев и Морис, два гола «положил» Шаврин и еще одним мячом отличился Батюшин.

3 февраля «корабелы» померяются силами с «Вересом» из Ровно. Матч состоится во Львове, на стадионе «Сокол». Начало игры в 13:00.

Первый контрольный матч в Николаеве будет сыгран уже 11 февраля. На искусственном поле Центрального городского стадиона МФК сыграет против второлиговой команды «Балканы» (Одесская область). Начало встречи в 13:00.