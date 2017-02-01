Кличко: Я полностью против допинга и поддерживаю случайное тестирование

01.02.17 10:16Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

VADA проведет случайное тестирование на допинг у Владимира Кличко до и после боя с Энтони Джошуа.

Ассоциация по добровольному тестированию на допинг VADA проведет допинг-тесты Владимира Кличко до и после поединка с британским боксером Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

На пресс-конференции украинский боксер заявил о том, что поддерживает борьбу с допингом и готов в любой момент пройти случайное тестирование.

«Я думаю, это очень важно, и всецело поддерживаю эту программу. Если ты хочешь, чтобы спорт был чистым, то без случайного тестирования по олимпийской системе не обойтись», – считает Кличко.

«Важность этого не переоценить, потому что боксерский поединок – это все-таки не матч по теннису. На кону здоровье другого человека, и допинг может дать тебе гигантское преимущество в выносливости, силе и т.д.

В любом виде спорта, не важно, в каком именно, я полностью против допинга и всегда поддерживал случайное тестирование», – добавил украинский боксер.

Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоится 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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