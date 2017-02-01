НБА: Хьюстон сильнее Сакраменто, Нью-Йорк уступил Вашингтону и другие матчи дня Вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Вашингтон – Нью-Йорк 117:101 (28:28, 31:26, 32:22, 26:25) Вашингтон: Бил (28), М-ф Моррис (24 + 10 подборов), Уолл (15 + 13 передач), Гортат (15 + 10 подборов), Портер (10) – старт; Убре (14), Берк (4), Саторански (4), Смит (2), Николсон (1), Макклеллан (0), Очефу (0). Нью-Йорк: Энтони (26), Дженнингс (21), Эрнангомес (15 + 14 подборов), Ли (5), Ноа (0) – старт; О’Куинн (13 + 10 подборов), Ндур (7), Холидэй (5), Бэйкер (5), Вуячич (3), Кузминскас (1), Пламли (0). Торонто – Новый Орлеан 108:106 OT (23:25, 23:35, 31:15, 19:21, 12:10) Торонто: Лаури (33 + 10 передач), Валанчюнас (20 + 12 подборов), Пауэлл (18), Паттерсон (10 + 7 подборов), Кэрролл (8 + 8 подборов) – старт; Ногейра (7 + 8 подборов), Росс (6), Сиакам (4), Джозеф (2). Новый Орлеан: Холидэй (30), Дэвис (18 + 17 подборов), Хилд (15), Хилл (4), Каннингем (0) – старт; Мур (17), Джонс (12), Гэллоуэй (4), Мотеюнас (4), Фрэйзер (2). Хьюстон – Сакраменто 105:83 (29:24, 25:11, 28:22, 23:26) Хьюстон: Андерсон (25 + 11 подборов), Капела (12 + 11 подборов), Харден (10 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ариза (7 + 9 подборов), Беверли (5) – старт; Гордон (17), Нене (11), Харрелл (7), Брюэр (5), Эннис (3), Деккер (3), Браун (0), Макдэниэлс (0). Сакраменто: Казинс (16 + 7 подборов), Куфос (12), Аффлало (9), Коллисон (5), Темпл (3) – старт; Толливер (10), Коули-Стайн (10), Ричардсон (8), Барнс (5 + 11 подборов), Лабиссьер (3), Маклемор (2), Лоусон (0). Сан-Антонио – Оклахома-Сити 108:94 (31:17, 21:25, 27:33, 29:19) Сан-Антонио: Ленард (36 + 8 подборов), Олдридж (25), Грин (6), Дедмон (6 + 8 подборов), Паркер (3) – старт; Миллс (8), Джинобили (8), Симмонс (7), Ли (7 + 7 подборов), Бертанс (2), Мюррей (0), Андерсон (0), Энтони (0). Оклахома-Сити: Уэстбрук (27 + 14 передач + 6 потерь), Адамс (16 + 12 подборов), Оладипо (15), Сабонис (13 + 10 подборов + 6 потерь), Роберсон (1) – старт; Морроу (11), Ловернь (4), Грант (3), Пэйн (2), Кристон (2). На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама