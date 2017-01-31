Названо точное число играющих в футбол украинцев

31.01.17 13:54Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Около 360 тысяч украинцев регулярно играют в футбол. Об этом заявил заместитель главы комитета массового футбола Федерации футбола Украины (ФФУ) Евгений Столитенко. Его слова приводит «Плюс Спорт».

«В целом 360 тысяч украинцев регулярно играют в футбол. Это по методу подсчета, который рекомендован УЕФА.

В нем мы не учитываем детей, участвовавших в школьной лиге, которые сыграли один или два матча и выбыли. 360 тысяч украинцев проводят более 10 матчей в год. Из них около 140 тысяч — это футболисты в возрасте от 8 до 18 лет», — сказал Столитенко.

Согласно подсчету Министерства молодежи и спорта Украины, в футбольных секциях страны занимаются около 280 тысяч человек в возрасте от 8 до 17 лет.

По данным «Советского спорта», в 2013 году в России футболом занимались 2,4 миллиона человек.

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