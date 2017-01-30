Украинский центровой Владимир Герун будет играть за "Барселону"

30.01.17 19:50Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Для Владимира Геруна это уже третья команда испанской лиги LEB Gold

Украинский центровой Владимир Герун усилит состав дубля "Барселоны". Об этом сообщает на своем официальном сайте предыдущий клуб украинца "Клавихо", который представляет лигу LEB Gold – второй дивизион испанского баскетбола.

"Причиной прекращения сотрудничества является выплата Барселоной компенсации за переход игрока"

В текущем сезоне в составе "Клавихо" Герун набирал 14,7 очка и делал 6,8 подбора в среднем за игру.

Отметим, что до этого украинец выступал за еще один клуб лиги LEB Gold – в прошлом сезоне он выступал за "Ллеиде", в составе которого набирал, 11,8 очка, делал 6,7 подбора и 1,1 блок-шота за игру.

Отметим, что будучи суперперспективным талантом Герун также пробовал свои силы в NCAA, несмотря на запрет "Днепра", которому принадлежал его контракт, в университетах Западной Вирджинии и Портленда, но особого успеха там не добился.

Вторая команда "Барселоны" на данный момент занимает последнее место во втором испанском дивизионе, имея всего 3 победы в 21 матче.

Похожие новости

30.03.12 12:53Баскетбол. МБК "Николаев" - "Ферро" - 76:93

19.12.11 07:45Украина проведет чемпионат Европы по баскетболу 2015

07.10.11 11:35Николай Жук: "МБК "Николаев" обыграл соперника, которого не мог одолеть весь прошлый сезон"

06.04.11 22:27Владимир Чайка Непобедимый

02.11.08 12:23Главный тренер БК «Химик»: Мы не выиграли, но зубы показали

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 30.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:38За день ранены 20 военных, трое погибли - штаб АТО

21:00Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе

20:45"Вы мошенник? Если нет, заплатите": аферисты нашли новый способ развода николаевцев на деньги

20:30Миколаїв. Водій після сварки з дружиною вирішив зігнати гнів на поліцейських

20:00«Общественников, в идеале, не должно быть», - Андрей Вадатурский

19:50Украинский центровой Владимир Герун будет играть за "Барселону"

19:45Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей

19:30В Николаеве Управление культуры выделило более 42 тыс. грн. на покупку елки, которую никто так и не увидел

19:15В центре Николаева девушка на Opel устроила масштабное ДТП с 5 автомобилями

19:00В Николаеве микроавтобус сбил 13-летнюю девочку

18:45Медведчук: Закон об украинизации нарушает Конституцию

18:30В Николаеве банда иностранцев стреляла в полицейских

18:15Порошенко рассказал Меркель о бое под Авдеевкой

18:00Жителям Снигиревки за непригодную для питья воду придется платить в два раза больше

17:45Євробачення-2017: Україна обрала логотип і запрошує "вшанувати розмаїття"

17:30Дві третини читачів УНІАН проти скасування свята 9 травня – опитування

17:15Манн: трагедия в Канаде шокировала Трюдо, который раскритиковал Трампа за его решение о мигрантах

17:00Миколаївці занепокоєні підготовкою до розпродажу парку «Дружба» в Корабельному районі

16:50Николаевец обнаружил у себя во дворе гранату с поминальным венком

16:45Английский клуб обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайе за половину стоимости

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.01.17 23:112250

Новые подомовые тарифы - уже реальность

17.01.17 07:521240

"Это будет совсем новое время для украинцев": из США дали прогноз по Трампу

17.01.17 08:001190

В постпраздничный период люди чаще ссорятся, увольняются с работы и впадают в апатию, - психолог

17.01.17 08:111230

Сегодня Рада рассмотрит увеличение окладов депутатам и утверждение сметы расходов парламента на 2017 год

Самые читаемые

17.01.17 18:0018170

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212620

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417240

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

18.01.17 14:267190

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама