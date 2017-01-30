Фред: Шахтер должен всегда побеждать

Бразильский полузащитник Шахтера Фред прокомментировал победу его команды в товарищеском матче над Норчепингом (6:1), а также расс

23-летний хавбек рассказал о предсезонной подготовке Горняков, поделился своим мнением о спарринге с Норчепингом, а также прокомментировал форму, которую набрал будущий соперник Шахтера в Лиге Европы – Сельта.

«Спарринги для нас очень важны, потому что мы отрабатываем все, над чем трудились до этого дня на тренировках. Матч с Норчепингом был непростым в первом тайме, но во второй половине нам удалось полностью раскрыть свой потенциал и забить много голов. Мы сейчас работаем в полную силу, чтобы подойти к поединкам Лиги Европы максимально подготовленными.

Сильная мотивация на матч со шведами? Конечно, так и было. Думаю, что Шахтер должен всегда побеждать, независимо от соперника и статуса встречи. Товарищеский матч или официальный, мы стараемся выкладываться по максимуму и добиваться результата. Очень рады, что удалось взять верх с таким крупным счетом. Однако это сейчас не самое важное. Главное – отработать все игровые моменты, чтобы быть готовыми ко второй части сезона. Предсезонная подготовка? Думаю, еще рано говорить, что мы полностью готовы. Впереди много работы, и у нас будет несколько контрольных матчей, чтобы усовершенствовать свою игру и физические кондиции. Условия на сборах созданы отличные, и все зависит только от нас, от нашей самоотдачи на тренировках.

Смотрим ли за матчами Сельты? Конечно, мы смотрим матчи с участием Сельты. Знаем, что это очень хорошая и сильная команда. Поединки будут для нас непростыми. Но, как я и говорил, мы работаем над собой. Все тренировки и спарринги делают нас лучше. Мы хотим подойти к Лиге Европы в отличной форме», – сказал Фред.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Сельтой и Шахтером состоится 16-го февраля в Виго