Во время матча у баскетболиста выпал глаз [видео]

29.01.17 18:59Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Игрок "Нью-Зиланд Брейкерс" Акила Митчелл получил серьезную травму.

Во время чемпионата Новой Зеландии по баскетболу игрок "Нью-Зиланд Брейкерс" Акила Митчелл получил серьезную травму. В ходе борьбы за мяч под щитом он получил удар пальцем в глаз от защитника команды соперников, а затем упал на паркет, вопя от боли.

Оказалось, что вражеский игрок попал спортсмену пальцем в глазницу, и глазное яблоко Митчелла выпало. Баскетболист был срочно госпитализирован, и уже в карете скорой помощи ему вернули глаз на место. К счастью, зрение Митчеллу удалось спасти, сообщает Radio Sport.

Рукой я ощутил, что мой глаз находится на лице, но я все еще мог им видеть. В скорой помощи мне дали обезболивающее и что-то закапали, после чего я ощутил, как глаз вернулся на место. Это было странное ощущение, - рассказал травмированный член команды "Нью-Зиланд Брейкерс".

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Воскресенье, 29.01.2017

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