Недостаток спортивной инфраструктуры на Николаевщине не позволяет готовить олимпийцев

29.01.17 14:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александр Садовский заявил, что недостаток спортивных сооружений и устаревшее оборудование – это одни из основных проблем недостаточно качественной подготовки на Николаевщине спортсменов, которые бы вошли в сборную Украины на соревнованиях всемирного уровня.

Об этом Александр Саадовский рассказал в эфире телеканала «Николаев».

Чиновник отметил, что в 2016 году на чемпионатах мира и Европы никролаевсие спортсмены по олимпийским и не олимпийским видам спорта завоевали 29 золотых наград, 20 серебряных и 21 бронзовую. Участие в Олимпийских играх приняли 7 спортсменов.

— Это не очень большое количество для Николаевщины, но выступление было очень удачным – Ольга Харлан завоевала 2 награды. У нас было 4 место –Елена Буряк по академической гребле в четверке, Илья Кваша 6 место занял. Это очень высокий результат, и благодаря этому Николаевщина оказалась на третьем месте среди областей Украины в выступлениях на Олимпийских играх, - рассказал Александр Садовский.

По его словам, в этот раз состав сборной Украины был самым маленьким за все время участия в Олимпийских играх. Это связано с тем, что много спортсменов завершили свою спортивную карьеру, а молодежь еще не достигла тех спортивных результатов. что их предшественники, и не вышли на тот результат, который необходимо показывать на всемирных соревнованиях.

— Очень мало у нас спортивных сооружений, устаревшее спортивное оборудование. Это все сказывается на результатах наших спортсменов, - сказал Александр Садовский.

При этом, он отметил, что есть и другие факторы, которые влияют на качество подготовки спортсменов.

— Потому что наши паралимпийцы выступили очень удачно: нашу Николаевщину представляли 12 спортсменов, они завоевали 12 наград — 6 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей, - отметил чиновник.

Александр Садовский рассказал, что каждый год необходимо обновлять спортивный инвентарь.

— На сегодняшний день спортвная сфера с каждым годом настолько идет вперед, что мы за этим не успеваем. Если мы в позапрошлом году закупили спортивный инвентарь, то в прошлом году он уже на всемирном уровне был устаревшим.

Каждый год его надо обновлять. И в прошлом году, и в позапрошллом мы покупали спортивный инвентарь, но не в том количестве, как нам необходимо, возможно, не всегда того качества, потому что мы гонимся за тем, как купить подешевле, - сказал Александр Садовский.

От отметил, что несмотря на то, что в этом году был введен в эксплуатацию фехтовальный зал, который является лучшим в Украине залом для фехтования, несмотря на то, что калыдваются средства в реконструкцию других спортивных объектов – этого все равно мало.

Александр Садовский акцентировал на том, что в Николаеве сегодня не работают плавательные бассейны, нет игровых площадок, не хватает спортивного оборудования.

— У нас на сегодняшний день нет плавательных бассейнов, нет игровых площадок, не хватает спортивного оборудования, чтобы наши спортсмены, дети, которые приходят заниматься спортом, не всегда мы можем обеспечить их всем необходимым.

Если мы сегодня говорим о том, что для спорта высших достижений мы что-то покупаем и есть возможность, и у наших спортсменов есть возможность выступать, то для детей самая большая проблема на сегодня – это обеспечение спортивным инвентарем и формой, - рассказал Александр Садовский.

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