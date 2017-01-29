15.01.17 12:461230
Баскетболистки николаевской СДЮСШОР №4 дважды проиграли во Львове
|29.01.17 11:50
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Продолжается чемпионат Украины по баскетболу среди женщин в высшей лиге.
Николаевская команда СДЮСШОР №4 во Львове дважды уступила «ЛГУФК-Скиф-Спартак».
28 января. «ЛГУФК-Скиф-Спартак» (Львов) - СДЮСШОР №4 (Николаев) - 51:36 (7:4, 14:11, 12:12, 18:9).
Результативность николаевских баскетболисток: Веселова - 16, Кучеренко - 9, Коринная - 7, Глуховская, Чечеткина - по 2.
29 января. «ЛГУФК-Скиф-Спартак» (Львов) - СДЮСШОР №4 (Николаев) - 42:41 (11:11, 12:9, 12:10, 7:11).
Результативность николаевских баскетболисток: Чечеткина - 14, Коринная - 11, Веселова - 9, Овсянникова - 5, Глуховская - 2.
Результаты сыгранных матчей: «Чайка-ДЮСШ» (Бердянск) - «Универ» (Тернополь) - 120:42, 113:43, «Политехника-Львов»- «ОНМУ-Вимар» (Одесса) - 55:75, «Полтава-баскет» - БК «Франковск» - 71:89.