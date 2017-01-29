Баскетболистки николаевской СДЮСШОР №4 дважды проиграли во Львове Продолжается чемпионат Украины по баскетболу среди женщин в высшей лиге. Николаевская команда СДЮСШОР №4 во Львове дважды уступила «ЛГУФК-Скиф-Спартак». 28 января. «ЛГУФК-Скиф-Спартак» (Львов) - СДЮСШОР №4 (Николаев) - 51:36 (7:4, 14:11, 12:12, 18:9). Результативность николаевских баскетболисток: Веселова - 16, Кучеренко - 9, Коринная - 7, Глуховская, Чечеткина - по 2. 29 января. «ЛГУФК-Скиф-Спартак» (Львов) - СДЮСШОР №4 (Николаев) - 42:41 (11:11, 12:9, 12:10, 7:11). Результативность николаевских баскетболисток: Чечеткина - 14, Коринная - 11, Веселова - 9, Овсянникова - 5, Глуховская - 2. Результаты сыгранных матчей: «Чайка-ДЮСШ» (Бердянск) - «Универ» (Тернополь) - 120:42, 113:43, «Политехника-Львов»- «ОНМУ-Вимар» (Одесса) - 55:75, «Полтава-баскет» - БК «Франковск» - 71:89. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама