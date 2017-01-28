Украинец может сразиться за титул чемпиона мира

28.01.17 08:30Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) продолжает перебирать возможных противников

. Ранее наш сайт уже сообщал о том, что чемпион мира Деонтей Уайлдер, пребывающий в активном описке соперника на 25-е февраля хочет провести бой с Джеральдом Вашингтоном (18-0-1, 12 КО).

Теперь же стало известно, что последний лишь один из вариантов, которые рассматривает Бронзовый Бомбардировщик. Отметим, что другие три также не сильно впечатляют.

Польский гигант Мариуш Вах уже давно прошел свой пик, и чего греха таить, даже на этом самом пике, он вовсе не чета американцу. Финн Роберт Хелениус (24-1, 15 КО) после поражения от Дюопа присел на мешочную диету. Ну а последний кандидат, хоть и наш – но не будем кривить душой, боец, пока не дотягивающий до уровня Деонтея. В послужном списке Андрея Руденко (31-2, 19 КО) пока нет ни одного громкой победы, но уже есть две осечки от далеко не топовых боксеров – Хьюи Фьюри и Лукаса Брауна.

Впрочем, чем черт не шутит, как говорится, в тяжелом весе все может решить один удар. Посему, если Руденко получит шанс сразиться за титул, которым владели такие чемпионы как Али, Форман, Тайсон и Льюисс, нам останется держать за него кулаки, и смотреть на бой, который для Андрея станет шансом всей жизни.

Что касается Уайлдера, то при готовом вызове от Луиса Ортиса, рассматривать в качестве оппонентов бойцов второго эшелона совсем не признак чемпиона по самой престижной версии.

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