Букмекеры верят в победу МБК "Николаев" над БК "Запорожье"

27.01.17 13:20Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня МБК "Николаев" в спортшколе "Надежда" в 19.00 сыграет матч чемпионата Украины в баскетбольной суперлиге с БК "Запорожье".

В нынешнем сезоне матчи между МБК «Николаев» и БК «Запорожье» отличаются упорной борьбой. Команды обменялись домашними победами: сначала николаевцы уступили в Запорожье со счетом 84:88, а затем взяли реванш в «Надежде» - 70:67.

Третья часть этого противостояния обещает быть не менее остросюжетной. У соперника заметны бывшие игроки МБК «Николаев» Павел Буренко и Максим Лукьянов, но в обойме БК «Запорожье» немало и других мастеров - 37-летний ветеран Александр Рыбалко, один из лучших центровых чемпионата Макс Конате и другие.

Букмекеры отдают предпочтение МБК "Николаев". По мнению букмекерской конторы "Марафон", шансы МБК "Николаев" на победу в этом матче расценивются как 1,73 к 1, а шансы БК "Запорожье" - как 2,15 к 1.

А вчера в суперлиге состоялись два поединка. Перед матчем «Черкасские мавпы» - «Волыньбаскет» защитник лучан Николай Полюляк перебрался именно в черкасский клуб. В этой игре «мавпы» легко разобрались с аутсайдером - 79:58. У победителей экс-центровой МБК «Николаев» Игорь Чумаков набрал 14 очков.

«Кремень», который наступает на пятки МБК «Николаев», оступился в домашнем матче с «Бипой» - 58:82. У одесситов николаевец Илья Жуковский за 18 минут набрал 4 очка и сделал 6 подборов.

26 января (четверг) Черкасские мавпы - Волыньбаскет - 79:58 (Скапинцев, Чумаков - по 14; Рудаков - 12) Кремень - Бипа - 58:82 (Хамзаев - 15; Артамонов - 19) 27 января*8 (пятница) МБК Николаев - БК Запорожье Кривбасс - Днепр 28 января(суббота) Будивельник - Волыньбаскет Политехник - Бипа Кремень - Химик 29 января (воскресенье) Кривбасс - БК Запорожье МБК Николаев - Днепр 30 января (понедельник) Политехник - Химик 9 февраля (четверг) Волыньбаскет - Политехник 10 февраля(пятница) БК Запорожье - Будивельник Химик - МБК Николаев Днепр - Черкасские мавпы Бипа - Кривбасс 12 февраля** (воскресенье) Волыньбаскет - Кремень БК Запорожье - Черкасские мавпы Химик - Кривбасс Днепр - Будивельник Бипа - МБК Николаев

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