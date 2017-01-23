«Нико-Баскет» отыграл рекордное 31 очко за неполных 14 минут

23.01.17 20:12Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

21 и 22 января в Николаеве состоялись игры Чемпионата Украины по баскетболу среди коллективов высшей лиги между местным «Нико-Баскетом» и «СумДУ» из Сум.

Субботняя игра в спорткомплексе «Надежда» шла под диктовку хозяев. Николаевцы с первых минут повели в счёте и вскоре оторвались от соперника на 10 очков. Далее разница в счёте доходила до 14 очков. Результат этой встречи - 71:67. Больше всех очков своей команде принес защитник Максим Ожегов (15), нападающие Сергей Вершинин и Роман Липко соответственно 12 и 11.

На следующий день гости из Сум неожиданно повели в счёте и смогли оторваться на 19 очков. Такое положение дел не могло устроить главного тренера «Нико-Баскета» Валентина Берестнева и после его установок перед решающей четвертью команда показала присущую ей быструю и агрессивную игру. К стремительности атак соперники оказались не готовыми. Они стали делать ошибки в нападении, которые тут же наказывались результативным быстрым отрывом, и не смогли противостоять прессингу хозяев по всему полю.

Указание главного тренера николаевцы выполняли, выводя на 3-очковый бросок Евгения Гуржия, который завершал атаки точными попаданиями.

Болельщики, собравшиеся на эту игру, стали свидетелями уникальной развязки. Проигрывая за 14 с половиной минут до конца игры 22 очка (31:53) игроки «Нико-Баскет» совершили казалось невозможное. Отыграли и повели в счете 9 очков (75:66).

В этой встрече их лучшими бомбардирами стали опять же Максим Ожегов (14 очков), Сергей Вершинин (13) и Евгений Гуржий (12).

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