МФК «Николаев» отправится на тренировочные сборы на Закарпатье 17 января МФК «Николаев» начал подготовку ко второй части первенства Украины по футболу. Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба. 21 января МФК «Николаев» сыграл первый контрольный матч в 2017 году. Соперником николаевцев стали одесский «Черноморец». Матч состоялся на УТБ «Черноморец» (Совиньон) в формате четырёх таймов по 30 минут. Команды провели встречу в таких составах: «Черноморец»: 1−2 таймы — Каневцев, Азацкий, Мартыненко, Люлька (капитан), Каплиенко, Смирнов, Андриевский, Третьяков, Коркишко (Серденюк, 45), Мусолитин, Хобленко (Плохотнюк, 45); 3−4 таймы — Безрук, Гадрани, футболист на просмотре, Петько, Норенков, Данченко, Кабаев (капитан), Татарков (Хамелюк, 105), Попов, Ковалец, Барилко (Плохотнюк, 105). Тренер — Александр Бабич. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама