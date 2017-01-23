10.01.17 07:402080
МФК «Николаев» отправится на тренировочные сборы на Закарпатье
|23.01.17 18:56
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17 января МФК «Николаев» начал подготовку ко второй части первенства Украины по футболу. Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба.
21 января МФК «Николаев» сыграл первый контрольный матч в 2017 году.
Соперником николаевцев стали одесский «Черноморец».
Матч состоялся на УТБ «Черноморец» (Совиньон) в формате четырёх таймов по 30 минут.
Команды провели встречу в таких составах:
«Черноморец»: 1−2 таймы — Каневцев, Азацкий, Мартыненко, Люлька (капитан), Каплиенко, Смирнов, Андриевский, Третьяков, Коркишко (Серденюк, 45), Мусолитин, Хобленко (Плохотнюк, 45); 3−4 таймы — Безрук, Гадрани, футболист на просмотре, Петько, Норенков, Данченко, Кабаев (капитан), Татарков (Хамелюк, 105), Попов, Ковалец, Барилко (Плохотнюк, 105).
Тренер — Александр Бабич.