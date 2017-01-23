Тренер Кличко пообещал, что украинец шокирует всех в бою с Дшошуа

По его мнению, поединок завершится досрочно.

Наставник в ожидании невероятно зрелищного боя.

"Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности.

Энтони Джошуа — большой, молодой, сильный, активный боец с очень сильным ударом.

Владимир шокирует всех.

Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным.

Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию", - отметил Башир.

На супербой Джошуа - Кличко скупили все билеты

Поединок Джошуа - Кличко состоится 29 апреля, на его кону будут стоять чемпионские пояса WBA Super, IBO и IBF.