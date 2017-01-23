09.01.17 19:002100
Тренер Кличко пообещал, что украинец шокирует всех в бою с Дшошуа
|23.01.17 15:45
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По его мнению, поединок завершится досрочно.
Наставник в ожидании невероятно зрелищного боя.
"Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности.
Энтони Джошуа — большой, молодой, сильный, активный боец с очень сильным ударом.
Владимир шокирует всех.
Я ожидаю невероятного боя. Я не думаю, что он будет длинным, зато он точно будет взрывным.
Один из этих ребят точно будет нокаутирован. Нет ни одного шанса на то, что этот бой пройдет полную дистанцию", - отметил Башир.
На супербой Джошуа - Кличко скупили все билеты
Поединок Джошуа - Кличко состоится 29 апреля, на его кону будут стоять чемпионские пояса WBA Super, IBO и IBF.