МБК «Николаев» ждет в гости БК «Запорожье» и «Днепр»

После паузы, вызванной матчами кубка Украины, на нынешней неделе возобновляется чемпионат страны по баскетболу.

МБК «Николаев» проведет два матча в спортшколе «Надежда». 27 января соперником нашей команды будет БК «Запорожье» (начало поединка в 19.00), а 29 января - «Днепр» (начало в 16.00). В ноябре МБК «Николаев» уже играл с этими командами на домашней арене.

Матч с БК «Запорожье» завершился победой николаевцев со счетом 70:67, а вот «Днепру» команда Сергея Кирлана уступила в драматической концовке - 73:75.

26 января (четверг) Черкасские мавпы - Волыньбаскет Кремень - Бипа 27 января (пятница) МБК Николаев - БК Запорожье Кривбасс - Днепр 28 января (суббота) Будивельник - Волыньбаскет Политехник - Бипа Кремень - Химик 29 января (воскресенье) Кривбасс - БК Запорожье МБК Николаев - Днепр 30 января (понедельник) Политехник - Химик 9 февраля (четверг) Волыньбаскет - Политехник 10 февраля (пятница) БК Запорожье - Будивельник Химик - МБК Николаев Днепр - Черкасские мавпы Бипа - Кривбасс 12 февраля (воскресенье) Волыньбаскет - Кремень БК Запорожье - Черкасские мавпы Химик - Кривбасс Днепр - Будивельник Бипа - МБК Николаев