Николаевский баскетболист Сергей Гладыр в чемпионате Франции забросил «Лиможу» 15 очков Вчера в чемпионате Франции по баскетболу «Монако», в котором играет николаевец Сергей Гладыр, обыграл на выезде «Лимож» со счетом 77:69 Нашему земляку понадобилось всего 18 минут, чтобы стать самым результативным в команде. В активе Сергея Гладыря 15 очков, он забросил четыре трехочковых в восьми попытках. После 17 туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу с 15 победами. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама