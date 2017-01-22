Япония выделит более $74 тыс. на оборудование для украинских гимнастов

22.01.17 14:15Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Правительство Японии выделит $74,470 тыс. финансовой помощи для украинских гимнастов, что позволит им подготовиться к Олимпиаде-2020. "Я очень рад, что правительство Японии решило выделить эти деньги. Этот год объявлен годом Японии в Украине, и мы надеемся, что эти средства помогут украинским спортсменам подготовиться к Олимпийским играм в 2020 году, которые пройдут в Японии", - сказал посол Японии в Украине Шигеки Суми журналистам в пятницу в Киеве.

Он отметил, что безвозмездную финансовую помощь правительство Японии предоставят в рамках программы поддержки культурных проектов "Кусаноне" для Украинской федерации гимнастики на закупку спортивного оборудования для женской и мужской спортивной гимнастики, а также мини-автобус для художественной гимнастики.

В свою очередь президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка выразил благодарность за предоставленную помощь. "Я уверен, что наши спортсмены смогут подготовиться к Токио-2020. Хотел бы поблагодарить вас за этот значительный взнос в строительства украинского спорта", - отметил он.

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