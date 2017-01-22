ФК "Врадиевка" сменил главного тренера

22.01.17 09:00Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Чемпион Николаевской области двух последних сезонов ФК «Врадиевка» вновь сменил главного тренера

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Вместо отправленного в отставку 54-летнего николаевского специалиста Вячеслава Григорьевича Мазарати руководить командой будет тандем одесситов – 46-летний главный тренер Вячеслав Николаевич Еремеев и 47-летний ассистент главного тренера Владимир Владимирович Пошехонцев.

Напомним, что в июле прошлого года «Врадиевка» уволила наиболее титулованного в областном футболе Николаевщины тренера Виктора Журова, пригласив на его место Вячеслава Мазарати.

Вероятно, причиной нынешних перемен на тренерском мостике стали результаты «Врадиевки» в чемпионате Украины среди аматоров: после первого круга команда занимает 8-е место (из 11 участников), набрав в 10 играх всего 8 очков.

Вячеслав Еремеев – москвич, но уже давно живет в Одессе, в 90- годы выступал за местные клубы СКА, СК «Одесса», «Черноморец». В составе «моряков» был бронзовым призером чемпионата Украины и обладателем кубка Украины. Затем 11 сезонов играл за ряд клубов Венгрии, еще 6 – в Казахстане. Именно там и начал свою тренерскую карьеру («Атырау»). С 2010 года работал тренером в СДЮШОР «Черноморец» им. А. Ф. Зубрицкого (Одесса).

Владимира Пошехонцева наверняка помнят николаевские болельщики, он выступал в составе ФК «Николаев» (сезон 2000/01), провел 21 матч чемпионата Украины. Кроме ряда клубов Украины и других стран, Пошехонцев провел 7 игр за национальную сборную Азербайджана. Тренерскую деятельность начал в клубе «Реал Фарма» (Южное), работал главным тренером дубля «Кривбасса», три года отработал тренером в СДЮШОР «Черноморец» им. А. Ф. Зубрицкого.

В первом матче под руководством Еремеева и Пошехонцева 14 января «Врадиевка» играла в зимнем чемпионате города Николаева обыграла команду «Рятивник-Еліттаксі» со счетом 2:0.

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