Верхний банер

Спрос на украинских русалок : девушки зарабатывают по 1, 5 тысячи долларов в месяц

21.01.17 19:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Украинские мастера по синхронному плаванию заработают в Китае значительно больше, чем получали за спортивные достижения. В Азию их зовут для выступлений в шоу и в ресторанах.

Валерия Яремчук тренируется в одном из киевских бассейнов и время от времени ездит за границу на заработки. Она имеет специальный хвост весом 5 кг для работы русалочкой. "Я в нем ходить не могу. Если надо куда – меня приносят и бросают в воду", - рассказывает она.

В основном девушек из Украины приглашают выступать в Азию. Там они одевают хвосты и плавают в бассейнах - иногда даже с акулами. Зарабатывают намного больше, чем за спортивные достижения. Зарплата - полторы тысячи долларов в месяц.

Свою работу она называет сложной, но отдала ей уже 10 лет жизни. Поясняет, что ко всем неудобным нюансов со временем привыкла, а неблагодарной публики просто не встречала. "Было смешно, когда я работала в одном из киевских ресторанов, и часто приходили гости к аквариуму кормить русалку", - признается она.

Сейчас подобных аквариумов в Украине уже нет, но их хватает в клубах Китая. Именно туда обычно отправляются украинские пловчихи. Синхронистка в прошлом, Екатерина Подгурская помогает украинским русалонькам и зарубежным продюсерам найти друг друга. Убеждает, что сексуального подтекста в работе нет: владельцам клубов нужны девушки, которые могут танцевать на 8-метровой глубине, и таких вакансий много, а женщин мало. "Рынок очень большой", - убеждает она.

Ксения Копыл только год, как русалочка: ради бизнеса она оставила спорт. Объясняет, что все равно все возможные соревнования уже выиграла, а деньги можно заработать приличные. "За одну шоу-программу можно иметь больше, чем имеешь, если сходишь на пьедестал номер один", - говорит она. Вскоре она улетает в Шанхай, где будет работать несколько месяцев в аквариуме вместе с небольшими акулами. Уверяет, что не страшно, потому что у них нет зубов.

Похожие новости

30.12.16 16:06Украина не покупает газ у России уже 400 дней

19.10.15 12:28Драма забытой войны: сирийский пример для Донбасса

06.09.13 11:35Россия предложила за крейсер "Украина", оценивающийся в сотни миллионов, меньше 30 млн долларов

18.05.11 09:55Виктор Янукович о судьбе бывшего крейсера «Украина»: «Будем иметь надежду, ее терять никогда нельзя»

21.10.08 16:56Хаос на Украине ("Magyar Hirlap", Венгрия)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 21.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:24Активисты Санкт-Петербурга вышли на всемирную акцию против действий Путина

20:07В николаевской воинской части погиб солдат срочной службы

19:52Инаугурация Дональда Трампа 2017: интересные факты этого события

19:50Стали известны детали нового iPhone 8

19:44Во Флориде аллигатор покусал старшего сына Виталия Кличко

19:42Грозит ли Украине очередная волна мобилизации

19:39Брэд Питт переезжает к Кейт Хадсон

19:20Больше всего Трампу досталось за его особые отношения с Кремлем,- эксперт

19:10В понедельник несколько улиц в Николаеве останутся без света

19:07В николаевской воинской части погиб солдат срочной службы

19:00Спрос на украинских русалок : девушки зарабатывают по 1, 5 тысячи долларов в месяц

18:55В более 50 странах мира люди вышли на акцию "Стоп Путин. Стоп война" в поддержку Украины

18:45В США разгулялся мощный торнадо: погибли четыре человека

18:36В сети показали Саакашвили за забором инаугурации Трампа

18:35Российские ученые разработают методику управления мыслями

18:25В Донецке шахтеры отказались сдавать кровь для раненных боевиков

18:23В столичной многоэтажке сорвался лифт с молодой мамой и маленьким ребенком

18:19В Украине окончательно решат «языковой вопрос»

18:10Одесса. На Большом Фонтане произошла перестрелка между водителями автомобилей

18:10Врачи не рекомендуют пользоваться ночным кремом ночью и покупать косметику в баночках

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.01.17 20:312440

Динамо предлагает 2 миллиона за экс-защитника Ньюкасла

07.01.17 21:292680

"Как обычно, виноваты все, кроме мэра", - активист Денис Жело

07.01.17 21:492540

В Одесской области намело сугробы в человеческий рост

08.01.17 06:362090

Впервые лицом косметики Maybelline стал мужчина

Самые читаемые

17.01.17 18:0015890

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2711310

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338220

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065620

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама