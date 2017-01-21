Спрос на украинских русалок : девушки зарабатывают по 1, 5 тысячи долларов в месяц

Украинские мастера по синхронному плаванию заработают в Китае значительно больше, чем получали за спортивные достижения. В Азию их зовут для выступлений в шоу и в ресторанах.

Валерия Яремчук тренируется в одном из киевских бассейнов и время от времени ездит за границу на заработки. Она имеет специальный хвост весом 5 кг для работы русалочкой. "Я в нем ходить не могу. Если надо куда – меня приносят и бросают в воду", - рассказывает она.

В основном девушек из Украины приглашают выступать в Азию. Там они одевают хвосты и плавают в бассейнах - иногда даже с акулами. Зарабатывают намного больше, чем за спортивные достижения. Зарплата - полторы тысячи долларов в месяц.

Свою работу она называет сложной, но отдала ей уже 10 лет жизни. Поясняет, что ко всем неудобным нюансов со временем привыкла, а неблагодарной публики просто не встречала. "Было смешно, когда я работала в одном из киевских ресторанов, и часто приходили гости к аквариуму кормить русалку", - признается она.

Сейчас подобных аквариумов в Украине уже нет, но их хватает в клубах Китая. Именно туда обычно отправляются украинские пловчихи. Синхронистка в прошлом, Екатерина Подгурская помогает украинским русалонькам и зарубежным продюсерам найти друг друга. Убеждает, что сексуального подтекста в работе нет: владельцам клубов нужны девушки, которые могут танцевать на 8-метровой глубине, и таких вакансий много, а женщин мало. "Рынок очень большой", - убеждает она.

Ксения Копыл только год, как русалочка: ради бизнеса она оставила спорт. Объясняет, что все равно все возможные соревнования уже выиграла, а деньги можно заработать приличные. "За одну шоу-программу можно иметь больше, чем имеешь, если сходишь на пьедестал номер один", - говорит она. Вскоре она улетает в Шанхай, где будет работать несколько месяцев в аквариуме вместе с небольшими акулами. Уверяет, что не страшно, потому что у них нет зубов.