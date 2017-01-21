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МФК «Николаев» сыграл два товарищеских матча с одесским «Черноморцем»

21.01.17 17:58Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня на УТБ «Черноморец» в Совиньоне состоялись два контрольных матча между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем». Обе игры состояли из двух таймов по 30 минут.

В первом поединке победили «моряки» - 1:0 (мяч забил Андриевский на 16-й минуте), во втором зафиксирована ничья - 0:0.

Николаевская команда первый матч провела в таком составе: Майборода, Берко, Булычев, Павлов, Сартина, Бессалов, Рогозинский (Муховиков), Батюшин, Ковалев, Саркисян (Алексанов, «Ингулец»), Пакоме. Во второй игре в МФК "Николаев" играли Агаларов, Дударенко, Бардадым («Николаев»-U-19), Назаренко, Паланица («Николаев»-U-19), Сантрапинских, Витенко (Алексанов, Соловей), Муховиков, Кошелюк, Шаврин, Пакоме.

В играх не участвовали заболевшие Чумак и Момот.

11 февраля МФК «Николаев» дома сыграет контрольный матч с второлиговыми «Балканами» (Зоря).

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