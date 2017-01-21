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Баскетболистки николаевской СДЮСШОР №4 проиграли харьковскому «Инваспорту»

21.01.17 14:33Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Продолжается чемпионат Украины по баскетболу среди женщин в высшей лиге. Николаевская команда СДЮСШОР №4 сегодня проиграла харьковскому «Инваспорту».

21 января. СДЮСШОР №4 (Николаев) - «Инваспорт» (Харьков) - 57:71 (14:11, 17:22, 15:15, 11:23).

Результативность николаевских баскетболисток: Коринная - 23, Чечеткина - 18, Глуховская - 7, Веселова - 5, Кучеренко - 4.

Завтра СДЮСШОР №4 сыграет с "Инваспортом" в спортшколе "Надежда" в 11.00.

Результаты сыгранных матчей: БК «Полтава» - «Политехника-Львов» - 88:50, 66:45, «ОНМУ-Вимар» (Одесса) - «Чайка-ДЮСШ» (Бердянск) - 52:84.

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