Николаевский «Судостроитель» с весны хочет играть на стадионе в парке «Победа»

Спортивный директор николаевского футбольного клуба «Судостроитель» Юрий Чаус надеется, что весеннюю часть чемпионата Второй лиги клуб сможет провести в Николаеве, а не ездить в Первомайск.

Об этом он рассказал изданию СпортАрена.

Ранее руководство молодого клуба неоднократно поднимало вопрос о «дислокации» команды и предоставлении «Судостроителю» возможности проводить домашние матчи чемпионата Украины на стадионе в Николаеве.

По словам спортивного директора клуба, весеннюю часть чемпионата команда хотела бы провести на стадионе в парке «Победа». Стоит отметить, что данный стадион ни разу не использовался с момента его постройки.

«Нам обещают, но сами мы сдвинуть эту ситуацию никак не можем. Исходим из того, что у нас есть. Конечно, очень хочется, чтобы весной нам разрешили играть на арене, которая в Парке Победы. Сейчас у нас в области новый губернатор, Алексей Юрьевич Савченко, и дай Бог, он найдёт решение этому вопросу. Тогда у нас будет своя домашняя арена. Конечно, тяжеловато ездить за 180 километров в день домашней игры, и она действительно приравнивается к выездной», — сказал Чаус.