Завтра МФК "Николаев" встретится с "Черноморцем"

Завтра, 21 января, МФК "Николаев" в Одессе сыграет товарищеский матч с "Черноморцем".

Об этом сообщил главный тренер корабелов Руслан Забранский, пишет UA-Футбол.

Встреча пройдет в рамках подготовки клуба ко второй части чемпионата. Забранский отметил, что МФК "Николаев" сыграет двумя составами.

"21-го мы играем в Одессе на базе с "Черноморцем" двумя составами. Дальше будем смотреть. Если раньше для клуба было год прожили - и хорошо. То сейчас каждый месяц что-то кругом меняется и очень сложно. Пока помощников Кантору [единственному инвестору клуба] мы не нашли. Никому ничего не интересно. Даже учитывая то, что команда в полуфинале. Думал, что-то изменится, но пока нет. Нам кругом отказывают и не хотят помогать. Хотя мы не просим дать нам денег, а просим сделать нам хоть какие-то более-менее условия, чтобы мы могли тренироваться, играть, одеться", - сказал наставник.

Напомним, что после 20 туров "Николаев" занимает 12 место в чемпионате первой лиги.