Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы В Эрде (Венгрия) состоялся чемпионат Европы по сумо среди взрослых, молодежи и юниоров. Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины представляли 17 спортсменов, которые завоевали 35 наград (15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых). Чемпионами Европы стали двое воспитанниц ДЮСШ Южноукраинска. Среди юниорок «золото» у Карины Адылханян - в весовой категории до 70 кг и у Алены Толстовой - в составе команды. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама