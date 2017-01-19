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В Николаеве пройдет Открытый чемпионат области по каратэ. Подавайте заявки на участие!

19.01.17 09:46Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

18 февраля в Николаеве пройдет 24-й Открытый чемпионат Николаевской области по киокушин карате (IFK) среди детей, юношей, юниоров в разделе «кумите».

Место проведения: г.Николаев, ул.Пушкинская, 71 (Николаевский техникум железнодорожного транспорта)

Организатор: Николаевская областная Федерация Киокусин-будо карате.

Главный судья: сенсей Гишко Виталий Валерьевич (3 дан)

Возрастные и весовые категории:

от 0 до 9 кю включительно

5 лет: -20кг, +20кг

6-7 лет: -20кг, -25кг, -30кг, +30кг

8-9 лет: -25кг, -30кг, -35кг, +35кг

10-11 лет: -30кг, -35кг, -40кг, +40кг

12-13 лет: -35кг, -40кг, -45кг, +45кг

14-15 лет: -45кг, -50кг, -55кг, +55кг

16-17 лет: -55кг, -60кг, -65кг, +65кг

от 8 кю

6-7 лет: -20кг, -25кг, -30кг, +30кг

8-9 лет: -25кг, -30кг, -35кг, +35кг

10-11 лет: -30кг, -35кг, -40кг, +40кг

12-13 лет: -35кг, -40кг, -45кг, +50кг

14-15 лет: -45кг, -50кг, -55кг, +55кг

16-17 лет: -55кг, -60кг, -65кг, +65кг

Заявки на участие принимаются до 12 февраля: vitaliy_gyshko@mail.ru.

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