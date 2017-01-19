В Николаеве пройдет Открытый чемпионат области по каратэ. Подавайте заявки на участие! 18 февраля в Николаеве пройдет 24-й Открытый чемпионат Николаевской области по киокушин карате (IFK) среди детей, юношей, юниоров в разделе «кумите». Место проведения: г.Николаев, ул.Пушкинская, 71 (Николаевский техникум железнодорожного транспорта) Организатор: Николаевская областная Федерация Киокусин-будо карате. Главный судья: сенсей Гишко Виталий Валерьевич (3 дан) Возрастные и весовые категории: от 0 до 9 кю включительно 5 лет: -20кг, +20кг 6-7 лет: -20кг, -25кг, -30кг, +30кг 8-9 лет: -25кг, -30кг, -35кг, +35кг 10-11 лет: -30кг, -35кг, -40кг, +40кг 12-13 лет: -35кг, -40кг, -45кг, +45кг 14-15 лет: -45кг, -50кг, -55кг, +55кг 16-17 лет: -55кг, -60кг, -65кг, +65кг от 8 кю 6-7 лет: -20кг, -25кг, -30кг, +30кг 8-9 лет: -25кг, -30кг, -35кг, +35кг 10-11 лет: -30кг, -35кг, -40кг, +40кг 12-13 лет: -35кг, -40кг, -45кг, +50кг 14-15 лет: -45кг, -50кг, -55кг, +55кг 16-17 лет: -55кг, -60кг, -65кг, +65кг Заявки на участие принимаются до 12 февраля: vitaliy_gyshko@mail.ru. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама