05.01.17 12:471780
В Николаеве пройдет Открытый чемпионат области по каратэ. Подавайте заявки на участие!
|19.01.17 09:46
|50
|0
18 февраля в Николаеве пройдет 24-й Открытый чемпионат Николаевской области по киокушин карате (IFK) среди детей, юношей, юниоров в разделе «кумите».
Место проведения: г.Николаев, ул.Пушкинская, 71 (Николаевский техникум железнодорожного транспорта)
Организатор: Николаевская областная Федерация Киокусин-будо карате.
Главный судья: сенсей Гишко Виталий Валерьевич (3 дан)
Возрастные и весовые категории:
от 0 до 9 кю включительно
5 лет: -20кг, +20кг
6-7 лет: -20кг, -25кг, -30кг, +30кг
8-9 лет: -25кг, -30кг, -35кг, +35кг
10-11 лет: -30кг, -35кг, -40кг, +40кг
12-13 лет: -35кг, -40кг, -45кг, +45кг
14-15 лет: -45кг, -50кг, -55кг, +55кг
16-17 лет: -55кг, -60кг, -65кг, +65кг
от 8 кю
6-7 лет: -20кг, -25кг, -30кг, +30кг
8-9 лет: -25кг, -30кг, -35кг, +35кг
10-11 лет: -30кг, -35кг, -40кг, +40кг
12-13 лет: -35кг, -40кг, -45кг, +50кг
14-15 лет: -45кг, -50кг, -55кг, +55кг
16-17 лет: -55кг, -60кг, -65кг, +65кг
Заявки на участие принимаются до 12 февраля: vitaliy_gyshko@mail.ru.